IND. FV, Terzic resta viola e va verso il rinnovo

Aleksa Terzic con le sue prestazioni sta convincendo sempre di più anche la tifoseria e la società vuole continuare a puntare sul giocatore. Almeno per questo gennaio non si muoverà ed anzi le parti vanno verso il rinnovo, secondo quanto appreso da Firenzeviola. Almeno queste sono le indicazioni e le sensazioni che filtrano dall'incontro avvenuto oggi al centro sportivo tra Nikola Kolarov, agente del terzino serbo, e la dirigenza viola.

Se infatti fino a qualche settimana fa la corte pressante del Bologna (con i dirigenti rossoblù fissi al Franchi tra amichevoli e gare ufficiali) e il mancato sì al rinnovo da parte del giocatore in scadenza nel 2024 rendevano scettici circa la permanenza di Terzic, dopo questo incontro filtra ottimismo. Per continuare a discutere del rinnovo ed eventualmente mettere nero su bianco le parti però si sono date appuntamento dopo il mercato, segnale che il serbo comunque per ora non si muove da Firenze.