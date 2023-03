IND. FV., Terzic out per almeno un paio di settimane

Aleksa Terzic, uscito per infortunio durante la partita con il Verona, oggi non si è allenato in gruppo e dunque non verrà recuperato per sabato prossimo contro il Milan. Il giocatore aveva provato a restare in campo per poi accasciarsi a terra per il dolore, compromettendo dunque la situazione. Il rischio è infatti di non recuperarlo prima di 15-20 giorni, come raccolto da Firenzeviola.it. Al suo posto contro il Milan tornerà dunque titolare capitan Biraghi, forte anche del gol segnato all'Hellas, che dunque dovrà fare gli straordinari in attesa del rientro del serbo. Una vera e propria tegola visto che Terzic era in grande condizione. Per il resto, Italiano ha avuto tutti gli altri a disposizione.