IND. FV, Terracciano "sceglie" Firenze: rinnovo ai dettagli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Si va verso la fumata bianca per il rinnovo e la permanenza di Pietro Terracciano. Oggi il suo agente è stato al Viola Park per dire alla dirigenza viola che il portiere campano ha rifiutato il Monza per restare a Firenze e per capire insieme il futuro del reparto. Incontro positivo, con rinnovo in ponte e dunque la permanenza in viola. Mancano solo i dettagli.

Anche De Gea ha parlato in termini positivi della possibile sfida. Proprio a domanda di FirenzeViola lo spagnolo ha detto: " La competizione in squadra fa sempre bene... sia in porta che in altri reparti. E' positivo sapere che hai dietro hai uno pronto a prenderti il posto, fa crescere".

Ora però manca di capire il destino di Tommaso Martinelli, il cui entourage ha preso nota del fatto che Terracciano vuole rimanere. In settimana è previsto un altro contatto con la dirigenza per decidere insieme il da farsi visto che fino a qualche giorno fa sembrava scontata la promozione del giovane a secondo.