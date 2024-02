IND. FV, Terracciano e Ikoné saltano il test. Infantino...

Fonte: Luciana Magistrato

La Fiorentina ha fatto le prove anti-Lazio giocando una partitella in famiglia con l'Under 18. Terracciano ha lasciato spazio ai più giovani mentre Ikoné non ha giocato a scopo precauzionale ma per lunedì non dovrebbe avere problemi. Tra le mosse studiate da Italiano, non nuova in realtà, c'è anche Infantino provato esterno (con il Bologna giocò uno spezzone in quel ruolo), anche per un'alternativa in più vista l'assenza di Kouame out e la forma non brillante degli altri tre esterni.