IND.FV, Sirigu, visite svolte. A breve l'annuncio

Manca ormai solo l'ufficialità per Salvatore Sirigu alla Fiorentina. Contestualmente alla giornata di visite mediche di Pierluigi Gollini col Napoli, il portiere classe '87 ha svolto i test medici in questi ultimi minuti a Firenze e tra stasera e domattina dovrebbe essere annunciato come primo colpo del mercato viola. Siamo quasi alla conclusione dello scambio tra i due secondi portieri di Napoli e Fiorentina, con Gollini (ancora di proprietà dell'Atalanta), che dopo sei mesi opachi saluta Firenze per andare a fare il vice di Alex Meret in Campania; per Sirigu, che arriverà alla Fiorentina con la formula del prestito secco fino a giugno, il percorso inverso e sei mesi da alternativa a Terracciano.