IND. FV, Riflessione su Munteanu: andrà in prestito

Quale futuro per Louis Munteanu? Il giovane attaccante rumeno che ha saltato anche le sue ferie dopo l'impegno con la Nazionale Under 21, pur di esserci fin dal primo giorno di ritiro dopo il prestito al Farul, avrà convinto Vincenzo Italiano? Per ora ha giocato il primo tempo contro la Primavera e il secondo tempo contro il Parma per poi non trovare più spazio anche perché è cresciuto il minutaggio che il tecnico dà agli altri giocatori del reparto offensivo. Magari contro il Grosseto martedì potrebbe rigiocare qualche spezzone, ma certo è che da parte del club va fatta una riflessione se tenerlo (visto che lo scorso campionato è stato l'Under 21 che ha segnato di più in Romania nonostante sia rimasto a lungo fuori per infortunio) o mandarlo di nuovo in prestito.

Ma da quanto appreso da Firenzeviola.it il destino del giocatore sembra senza dubbio ancora altrove.