IND.FV, Pure il Lech voleva lavorare a Scandicci ma...

Fonte: a cura di Ludovico Mauro

Come mostrano le immagini esclusive di Firenzeviola.it (LEGGI QUI), l'Atalanta sta svolgendo l'allenamento di rifinitura al centro sportivo Valerio Bartolozzi di Scandicci, in vista della gara di stasera contro la Fiorentina. Non è la prima volta che le avversarie dei viola scelgono la casa dello Scandicci Calcio per la rifinitura del giorno partita (LEGGI QUI), trattandosi di un campo spesso opzionato volentieri dalle società essendo più distante dal centro e quindi meno soggetto alla fuga di notizie. Come raccolto dalla nostra redazione, anche il Lech Poznan gradiva essere al Bartolozzi in vista del ritorno di Conference League previsto giovedì, ma la richiesta dei polacchi era quella di avere il campo a disposizione per ben tre giorni, condizione che lo Scandicci non poteva soddisfare date le numerose squadre che ogni giorno sfruttano il sintetico di Piazza Marconi. Motivo per cui l'accordo non è arrivato, con i polacchi che dovranno quindi cercare un altro terreno di gioco per la propria trasferta europea a Firenze.