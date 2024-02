IND.FV, Previsti circa 1.600 tifosi viola al Dall'Ara

Fonte: Andrea Giannattasio

Nonostante la partita giocata in un turno infrasettimanale, è previsto un maxi-esodo di tifosi viola al dall'Ara per la gara di domani sera alle 19:00 tra Bologna e Fiorentina. I sostenitori gigliati vorranno stare vicini alla squadra in quella che è una sfida di alta classifica e per questo, secondo quanto appresa dalla redazione di FirenzeViola.it, saranno in 1.600 a far sentire la propria voce all'interno della torcida bolognese.