IND. FV, Novara forte su Spalluto. Manca solo la firma

Dopo aver terminato anticipatamente il prestito alla Ternana, l’attaccante Samuele Spalluto si appresta a iniziare una nuova esperienza. Come raccolto da FirenzeViola.it, l’attaccante classe 2001 di proprietà della Fiorentina è pronto a ripartire dal Novara, in zona playoff nel Girone A di Serie C. Mancano solo le firme per far sì che l’affare arrivi alla chiusura.