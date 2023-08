IND. FV, Nome nuovo per la difesa: piace Zeno Debast

La Fiorentina va in cerca di un rinforzo per la propria linea difensiva, di un altro centrale da consegnare a mister Italiano soprattutto in virtù di una posizione di Martinez Quarta tutt'altro che stabile. Emerge un nome nuovo in orbita viola, secondo quanto raccolto, porta a Bruxelles, capitale del Belgio, e alla sua squadra più rappresentativa.

Ieri, per la partita di Jupiler League tra Anderlecht e Westerlo (vinta 2-1 dai biancomalva) erano infatti presenti osservatori viola con il chiaro intento di seguire da vicino Zeno Debast. Difensore centrale classe 2003 che ha già esordito nella nazionale maggiore del suo paese, vanta una grande struttura fisica e si rivela abile quando c'è da impostare. È uno dei profili giovani più chiacchierati del paese e del suo ruolo nel panorama europeo, ora ci ha messo gli occhi sopra la Fiorentina, in cerca di un nuovo elemento per la propria retroguardia. Valutazione attorno ai 15 milioni di euro.