IND.FV, Niente Spezia per Pierozzi: resterà in viola

Niente Spezia per Niccolò Pierozzi: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il terzino 2001 (messo ko il mese scorso da un fastidiosissimo problema all’addome) non si trasferirà in Liguria come in un primo momento il club bianconero e la Fiorentina avevano valutato nell’ambito anche dell’affare Nzola. L’ex Reggina - che ha davanti a sé ancora almeno un mese prima di poter riprendere ad allenarsi con regolarità - resterà dunque in viola per guarire del tutto e cercare migliori fortune nel corso del mercato invernale, quando si sarà rimesso.