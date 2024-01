IND. FV, N. Pierozzi saluta: è già partito per Salerno

Fonte: a cura di Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La trattativa che dovrebbe portare Niccolò Pierozzi alla Salernitana ha subito una forte accelerata nelle ultime ore, tant'è che, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il calciatore sarebbe già in viaggio in direzione Salerno. Il terzino classe 2001, che in questa prima parte di stagione in viola ha collezionato due sole presenze (entrambe in Conference) si è deciso ad accettare la corte dei campani e del suo ex allenatore ai tempi della Reggina, Filippo Inzaghi.

Manca quindi solo l'ufficialità e Pierozzi sarà un calciatore della Salernitana con la formula del prestito secco fino a giugno, senza quindi alcun opzione di riscatto a favore del club di Iervolino.