IND. FV, Missione in Turchia per il match-analyst viola

Era accaduto già in occasione dei giorni precedenti alla gara d'andata col Braga, sarà lo stesso adesso: come raccolto da FirenzeViola.it, il match-analyst della Fiorentina Stefano Firicano è in missione in Turchia per studiare i prossimi avversari dei viola. Firicano non sarà presente al match di domani contro il Milan perché impegnato a visionare il Sivasspor nel match contro il Fatih Karagümrük. L'emissario dello staff di Vincenzo Italiano assisterà quindi al match di Super Lig turca in programma domani alle 11:30, dove il Sivasspor (che giovedì prossimo verrà a Firenze per la gara d'andata degli ottavi di Conference League), tornerà in campo dopo quasi un mese: l'ultima gara dei biancorossi risale al 4 febbraio scorso contro il Besiktas (vittoria 1-0), poi lo stop forzato a causa del violento terremoto che ha scosso la Turchia.