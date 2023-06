IND. FV, Mini stadi Viola Park: uno per DA13, l'altro...

Ieri sera Rocco Commisso ha annunciato l'intitolazione di uno dei due mini-stadi all'interno del Viola Park a Davide Astori. Il presidente viola ha aspettato proprio ieri sera per farlo, alla presenza della famiglia Astori, durante il primo evento della fondazione in memoria del capitano viola scomparso il 18 marzo 2018. L'annuncio è stato un po' a sorpresa ed è stata una decisione dello stesso Rocco Commisso, che ha sorpreso piacevolmente tutti. "Non lo sapevo ma non avevo dubbi che il presidente Commisso avrebbe fatto qualcosa per onorare la sua memoria perché Rocco e Joe sono persone di cuore".

Intanto è stato scelto il nome anche per il secondo mini-stadio presente al Viola Park anche se per ora è top-secret. Anche quel nome vderrà infatti svelato a tempo debito.