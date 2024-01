IND. FV, Mina in uscita: Olympiacos in pole

Fonte: Niccolò Ceccarini

FirenzeViola.it

Yerry Mina sembra sempre più in uscita dalla Fiorentina. Il giocatore ha diversi estimatori ma al momento sembra l'Olympiacos la squadra in pole sia sul Porto, a caccia di un centrale, sia sul Besiktas in Turchia. Ma al posto del centrale potrebbe non arrivare nessuno, per promuovere il giovane Comuzzo che quando è stato chiamato in causa ha risposto sembre con personalità.