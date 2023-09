IND. FV, Jovic-Milan, opzione in favore dell'ACF: il punto

Fonte: Andrea Giannattasio

Per quel che riguarda la formula cessione di Luka Jovic al Milan, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it si tratta di un prestito secco con a favore del club un'opzione fino al 2026. Che la Fiorentina potrà pensare di far valere con ingaggio di 5 milioni se il calciatore realizzerà 30 gol, mentre nel caso in cui il classe ’97 dovesse deludere a fine stagione la società viola non eserciterà il riscatto e l’ex Real se ne andrà via a zero.