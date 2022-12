IND. FV, Il Grosseto vuole Bertini. Ma il portiere...

Il Grosseto del neo ds Filippo Vetrini (nella foto) guarda in casa viola per portare in Maremma giovani in quota promettenti da poter schierare. E oltre al terzino Tommaso Messini, che andrà in prestito fino a giugno, la dirigenza biancorossa, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, ha chiesto alla Fiorentina anche il portiere della Primavera Tommaso Bertini, sempre classe 2004. Al momento manca il sì del giocatore che si è preso del tempo per decidere se fare la sua prima esperienza in serie D.