IND. FV, Graiciar ai saluti: c'è un'offerta dall’estero

Novità sul futuro di Martin Graiciar. Come raccontatovi su queste pagine, nella giornata di ieri Pavel Paska, procuratore dell’attaccante ceco, ha raggiunto il centro sportivo gigliato per incontrare il proprio assistito: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il tema della discussione ha riguardato un’offerta dall’estero pervenuta al giocatore negli ultimi giorni. Non è ancora chiaro se si sia parlato di prestito o di formule definitive, ma ci risulta che la volontà del classe ‘99 sia proprio quella di salutare la Fiorentina per avere la possibilità di giocare con maggior continuità.