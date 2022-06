IND.FV, Fiorini a Moena. Ma lo segue la Reggina

Dopo il rinnovo di Vincenzo Italiano ufficializzato nella giornata di oggi, inizia pian piano a prendere forma la lista dei giocatori che dal 10 di luglio saliranno a Moena per prendere parte al ritiro in Val di Fassa. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, tra le pedine che saranno prese in considerazione relativamente agli ex Primavera reduci dalle prime esperienze tra i professionisti ci sarà anche Mattia Fiorini, centrocampista 2001 reduce da una buona stagione con la maglia del Fiorenzuola.

Fiorini, che ha il contratto con la Fiorentina fino al 2024, è tra coloro che sono quasi certi di salire in Trentino anche se poi per il regista sarà scontato un nuovo prestito: sul giocatore hanno preso informazioni in Serie B la Reggina ma anche due società di livello di Serie C. Pronti a unirsi alla prima squadra anche Niccolò Pierozzi e Samuele Spalluto, almeno fino al 24 luglio.