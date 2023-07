IND. FV, E. Pierozzi vicino al prestito al Cesena

FirenzeViola.it

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Edoardo Pierozzi viaggia spedito verso Cesena. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il terzino classe 2001 (gemello di Niccolò, attualmente con la prima squadra della Fiorentina), dopo la scorsa stagione passata in Serie B con le maglie di Palermo e Como, è pronto per una nuova avventura, stavolta in C: il giocatore infatti è vicino al trasferimento al club romagnolo, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Battuta, dunque, la concorrenza del Pescara, che fino all’ultimo aveva provato a tesserare il giocatore.