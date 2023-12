IND. FV, Duncan ha smaltito la febbre. Il mister...

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Verso Monza per passare un Natale sereno e con un buon piazzamento "europeo" in classifica. Il momneto è però delicato, perché, oltre al ko di Nico che lo terrà fuori 4-5 setimane, ci diversi giocatori acciaccati. Tra questi Duncan che ha saltato le ultime due gare tra Conference e campionato.

Il giocatore ha però smaltito l'influenza e a Monza sarà disponibile, magari accanto ad Arthur che, come ha detto l'allenatore nel post gara con il Verona, è al 3%. Pronto a rientrare anche Bonaventura dopo la panchina con gli scaligeri. Tra i "malandati" del periodo c'è anche l'allenatore alle prese con problemi di stagione e che, come ha dichiarato domenica, non è al meglio tanto che in alcuni momenti c'era il solo Niccolini a impartire ordini alla squadra.