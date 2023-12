IND. FV, Domani all'Olimpico circa 700 tifosi viola

Fonte: S.N.

Domani sera a Roma arriva la Fiorentina, in un vero e proprio scontro diretto per le posizioni europee. Quanto alla cornice di pubblico di fede viola, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it i tifosi della Fiorentina presenti all'Olimpico saranno circa 700. Mentre i sostenitori giallorossi dovrebbero riempire lo stadio in circa 60mila.