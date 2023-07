IND.FV, Distefano, in calo il Lucerna: resterà in viola?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Inizia a raffreddarsi la pista estera che nel corso di questa estate avrebbe potuto portare Filippo Distefano al Lucerna: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, nonostante la generosa offerta del club svizzero - che avrebbe garantito al classe 2003 un impiego da protagonista, pur prelevandolo in prestito - l'esterno avrebbe fatto presente di voler proseguire a giocare in Italia e in attesa di valutare eventuali altre piste in uscita sul suo conto da domani inizierà ad allenarsi in prima squadra al Viola Park, nella speranza di poter essere confermato in prima squadra (che poi era sempre stata la prima idea della Fiorentina stessa).

Occhio però alla soluzione Pisa (in virtù della presenza di Aquilani in panchina) che resta sempre un'ipotesi da non scartare.