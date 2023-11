IND. FV, Da Genk in arrivo 1300 tifosi belgi al Franchi

Fonte: Pietro Lazzerini

La Fiorentina si prepara a tornare in campo per sfidare il Genk nella sfida di ritorno coi biancoblù valida per la fase a gironi di Conference League. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, in vista del match in programma giovedì alle ore 21:00 la tifoseria avversaria è pronta ad occupare il settore ospiti dello stadio Artemio Franchi con circa 1300 sostenitori belgi.