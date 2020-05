IND. FV, Da 6 a 0: nessun positivo da oggi nell'ACF

Seconda buona notizia nel giro di pochi minuti in casa Fiorentina: come appreso da Firenzeviola.it i tamponi effettuati ieri dai tesserati viola non hanno sancito soltanto che tutti i calciatori già precedentemente negativi hanno confermato la propria negatività dal contagio da coronavirus ma che anche l’unico giocatore che ancora era alle prese con il Covid-19 è stato negativizzato. Al momento dunque nessun componente della prima squadra risulta positivo al coronavirus: una brutta storia che ha trovato il suo epilogo oggi, visto che lo scorso 7 maggio la Fiorentina aveva comunicato la positività di tre membri dello staff tecnico-sanitario e di tre giocatori, tutti guariti nel corso di queste settimane.