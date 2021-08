IND.FV, Corradini-Ferrarini: ACF al lavoro col Perugia

Doppia operazione in corso con il Perugia in ballo per la Fiorentina: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la società viola sta ancora spingendo per arrivare all'acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe 2002 Giovanni Corradini, lo scorso anno in prestito alla Primavera: l'entourage è al lavoro per convincere il presidente del Grifo Santopadre e la situazione potrebbe sbloccarsi a breve. Stesso discorso per il terzino classe 2000 Gabriele Ferrarini, che interessa al Perugia: il club umbro tuttavia ritiene troppo alto l'ingaggio richiesto dal giocatore ma la sensazione è si arriverà ad un accordo entro non molto.