IND. FV, Contro la Roma in 20.000 allo stadio Franchi

Ha funzionato la politica dei biglietti a prezzi scontati adottata dalla Fiorentina in vista della sfida di Coppa Italia di mercoledì pomeriggio contro la Roma: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, sono in tutto circa 17.000 i tagliandi che sono stati staccati dal club viola per la sfida del 30 gennaio alle 18:15: a questo dato vanno aggiunti i circa 2.000 biglietti del settore ospiti riservati ai tifosi giallorossi che sono dati in arrivo dalla Capitale. L’obiettivo della Fiorentina, a questo punto, è quello di raggiungere (e magari superare) quota 20.000 spettatori visto che il match mette in palio l’accesso alle semifinali della Coppa nazionale, obiettivo al quale tengono molto sia i viola di Pioli che i giallorossi di Di Francesco.