IND. FV, Contatti ACF-Atalanta per Zapata: il punto

Da giorni si parla molto della ricerca da parte della Fiorentina di una punta da aggiungere alla rosa di italiano, ma questa possibilità sembra molto complessa soprattutto dopo le parole di Pradè nel prepartita di Lazio-Fiorentina. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it però, la Fiorentina mantiene vivi diversi contatti, tra cui anche quelli con l’Atalanta per Duvan Zapata. Un’operazione praticamente impossibile in queste ultime 48 ore di calciomercato ma che potrebbe tornare d’attualità in vista dell’estate, quando il colombiano avrà un solo anno di contratto con la Dea (scadenza nel 2024). Le parti potrebbero rimandare ogni discorso a partire da giugno, con la Fiorentina che potrebbe provare ad anticipare le proprie mosse prima dell’inizio dell’estate per superare l’eventuale concorrenza. Il giocatore non avrebbe chiuso ad un futuro in viola, anche se valuterà con attenzione ogni eventuale proposta.