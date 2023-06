IND.FV, Commisso vs Cairo: no a giustizia ordinaria

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A differenza di quanto era stato riferito nelle scorse ore da alcuni organi di informazione, secondo quanto appeso da Firenzeviola.it il presidente del Torino Urbano Cairo - che con un comunicato emesso nella giornata di ieri ha fatto presente di voler querelare Rocco Commisso alla luce di alcuni attacchi personali ricevuti - non ha chiesto alla FIGC l’autorizzazione di poter sfruttare i canali della giustizia ordinaria per trattare la vicenda che lo vede contrapposto al patron viola (lo avesse fatto, avrebbe violato infatti la clausola compromissoria che è stata istituita per limitare la litigiosità tra tesserati di club, al di fuori degli organi di giustizia sportiva).