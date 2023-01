IND. FV, Cerofolini: adesso si riflette sul futuro

Con l’arrivo nei prossimi giorni di Salvatore Sirigu, per Michele Cerofolini si chiude la possibilità di diventare il secondo portiere al posto di Pierluigi Gollini, che nelle prossime ore andrà al Napoli (oggi è rimasto ad allenarsi da solo al centro sportivo). Se la possibilità di promozione della coppia Cerofolini-Martinelli in un primo momento era stata presa in considerazione dalla stessa società, lo scarsissimo impiego nelle amichevoli, il mancato debutto in Coppa ed ora l’arrivo di Sirigu portano alla conclusione che il portiere aretino sia in realtà lontano dal debutto in maglia viola nonostante la grande stima di tutti (il club gli ha rinnovato da poco il contratto).

Dopo la visita odierna dell’agente Minieri alla dirigenza viola, documentata dai nostri inviati di FirenzeViola.it, le parti stanno riflettendo se è il caso per il giocatore di andare a giocare altrove, per non rischiare di restare una stagione intera in panchina.