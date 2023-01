IND. FV, Castrovilli out: domani esami al polpaccio

Stop muscolare per Gaetano Castrovilli oggi in allenamento, come già documentato. Il giocatore ha infatti interrotto la seduta per un problema al polpaccio. Rientrato dopo la lunga assenza per l'intervento al ginocchio, il centrocampista viola da Natale ha iniziato a giocare prima le amichevoli e poi le gare ufficiali, aumentando il minutaggio e problemi del genere dopo lunghi stop non sono inusuali ma la Fiorentina non vuole rischiare. Domani infatti secondo quanto appreso da Firenzeviola verranno fatti degli esami per avere un quadro più preciso. Difficile comunque che sabato sarà convocato o comunque rischiato dal tecnico.