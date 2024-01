IND.FV, Castrovilli è tornato ad allenarsi con il gruppo

Fonte: Niccolò Righi

Gaetano Castrovilli è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Dopo l'infortunio rilevato lo scorso agosto quando il giocatore era partito per vestire la maglia del Bournemouth e dopo mesi di fisioterapia e riabilitazione anche durante la trasferta in Arabia Saudita della Fiorentina, come raccolto da Firenzeviola.it il centrocampista ha potuto finalmente riassaporare il gusto di allenarsi regolarmente con i compagni.

Resta da capire ora che tipo di gestione vorrà avere Italiano del suo ex numero 10, se già convocarlo contro l'Inter oppure aspettare ancora qualche giorno (sarebbe fuori dalla lista ma con il mercato aperto non sarebbe un problema per il club reinserirlo tra i disponibili). Quello che conta oggi però è Castrovilli può tornare a sorridere: il peggio sembra ormai alle spalle.