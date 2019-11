IND. FV, Castro in azzurro: è arrivata la convocazione

L'ufficialità è attesa nelle prossime ore (tra domani e domenica) sul sito della FIGC ma proprio in questo momento è arrivata alla Fiorentina la notizia della convocazione in Nazionale di Gaetano Castrovilli (che è già stato informato dal suo club): il giocatore dunque - come anticipato ieri sera da Firenzeviola.it - si aggregherà all'Italia per preparare le prossime sfide contro Bosnia Erzegovina e Armenia. Si tratta della prima chiamata in Nazionale A per il numero 8 viola, che ad appena un anno di distanza dall'esordio in Under-21 adesso potrà confrontarsi con la maglia azzurra dei grandi. La decisione finale, come anticipato dalla nostra redazione, è arrivata ieri nel corso di una riunione tecnica che si è tenuta nel pomeriggio tra il ct Roberto Mancini e i suoi collaboratori.

