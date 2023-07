IND. FV, Bianco già alle visite mediche a Reggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Alessandro Bianco è già virtualmente un giocatore della Reggiana visto che, come raccolto da Firenzeviola, ha già lasciato Firenze e in queste ore sta sostenendo le visite con la società granata cosi stasera si aggregherà alla squadra di Nesta in ritiro. Una scelta quella di Bianco dunque che ricambia la costanza del ds Goretti nel seguirlo in questi anni e la volontà di Nesta di allenare un giovane che ha bisogno di fiducia e continuità. La formula è del prestito secco.