IND. FV, Anche il Rennes si muove per Raphinha

La Fiorentina continua a lavorare al mercato in entrata e in uscita, ma nel frattempo uno degli obiettivi sensibili degli ultimi giorni, ovvero Raphinha dello Sporting Lisbona, ha ricevuto un'offerta dal Rennes che sta cercando di rilanciarsi con un mercato molto interessante. I Viola sono ovviamente avanti nelle preferenze del calciatore che però potrebbe anche decidere di non aspettare e di dire sì alla Ligue 1. Il tempo corre veloce negli ultimi giorni di mercato e ogni minuto può essere quello buono per chiudere o perdere un obiettivo.