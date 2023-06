IND.FV, Addio Aquilani, ore calde. Le idee per il sostituto

FirenzeViola.it

Sembra ormai sempre più vicino l'accordo per la rescissione del contratto tra Alberto Aquilani e la Fiorentina. Le parti sono da giorni al lavoro per trovare un felice epilogo al rapporto lavorativo iniziato nell'estate 2019 (è ancora in essere un accordo in vigore fino al giugno 2024) e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca, secondo quanto raccolta da Firenzeviola.it. Non appena il divorzio tra il Principino e la Viola sarà ufficiale, sarà tempo di scegliere il successore di Aquilani sulla panchina della Primavera. La sensazione è che la società sia orientata ad adottare una soluzione interna, con la scelta (e dunque la promozione) di un tecnico che già ora è sotto contratto nel settore giovanile. Due i nomi in pole position, in ordine di preferenze: Daniele Galloppa (alla guida dell'Under-17) e Marco Capparella (tecnico dell'Under-16), entrambi impegnati nelle semifinali scudetto di categoria con le rispettive squadre.