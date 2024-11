IL ROMANISTA, Viola prova ad anticipare riscatto di Bove

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it



Secondo quanto riportato dal sito de Il Romanista, la Fiorentina ha rotto gli indugi per provare ad anticipare il riscatto di Edoardo Bove prima dell'estate e ha contattato la Roma per iniziare a trattare. Le due società sono a lavoro con i giallorossi pronti a trattare anche il costo del cartellino per dare il via libera al riscatto anticipato del centrocampista, divenuto fin da subito, un punto fermo del gioco di Palladino.

Bove è arrivato alla Fiorentina sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che al raggiungimento del 60% delle presenze da almeno 45 minuti si trasformerebbe in obbligo a 10,5 milioni di euro.