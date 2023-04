IL RICORDO DI FV, 5 anni senza Chiara Baglioni

© foto di unknown

Sono passati 5 anni. 5 lunghissimi anni senza il sorriso di Chiara, che ci è stato strappato da una brutta malattia, che ci ha anche costretto a convivere con questa mancanza ogni giorno. Chissà cosa avrebbe detto oggi: la Fiorentina ha vinto, ha il vento in poppa e lei avrebbe fatto una delle sue battute per sottolineare come con questa Viola si possa finalmente sognare in grande.

Cara Chiara, ci manca la tua ironia, manca soprattutto a tua mamma Paola, che poi ha dovuto fare i conti con un'altra grave perdita come quella del tuo babbo Giuliano. I tuoi amici provano a colmare con la presenza questo doppio enorme vuoto, ma è impossibile. A giugno, tutti i siti che parlano di Fiorentina, si ritroveranno ancora per ricordarti con la Baglion's Cup, giocando a calcio, quello sport che hai amato e raccontato fino a che ti è stato possibile.

La redazione di Firenzeviola.it, a cinque anni dalla scomparsa di Chiara Baglioni, si stringe intorno alla madre Paola per ricordare una collega giornalista e prima di tutto una grande amica.