IL PEGGIORE, Quotidiani convergono su Sottil: 5

Serata da dimenticare per Riccardo Sottil. Il giovane attaccante viola, contro il Sassuolo, si è infatti reso protagonista di una prestazione decisamente non irresistibile. Limitato anche dalla posizione (per lui nuova) di esterno a tutta fascia, Sottil è stato scelto dai quotidiani odierni come il peggiore in campo a Reggio Emilia. E' un 5 secco per La Gazzetta dello Sport, il Corriere Fiorentino ed il Corriere dello Sport; un 5,5 più attenuato, invece, per Tuttosport. Che, assieme alla rosea, boccia pure Federico Chiesa.