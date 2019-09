IL MIGLIORE, Ribery show: 7,5 unanime in pagella

Franck Ribery: il migliore. Il francese mette tutti d'accordo. E' lui il migliore in Fiorentina-Sampdoria. Nonostante in questa circostanza non abbia segnato, le sue giocate, la sua classe, quella del campione, rimangono impresse negli occhi. Strappa applausi ad ogni sua giocata, fa ammonire tre giocatori della Samp, attacca e difende a tutto campo come un ragazzino. E' suo l'assist al bacio per la testa di Pezzella che sblocca la partita. Una pennellata d'autore per l'incornata del capitano viola. Quando esce il Franchi è ai suoi piedi e gli tributa una bellissima standing ovation.

Ecco i voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Corriere Fiorentino: 7,5

La Nazione: 7,5

Tuttosport: 7,5