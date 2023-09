IL MIGLIORE, Pochi dubbi: è Ranieri. Fioccano 7 e 8

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Se il peggiore della sfida di ieri per tanti giornali è stato Oliver Christensen (anche se non è stato l'unico insufficiente), ci sono pochi dubbi su chi sia stato il migliore in campo, ovvero Luca Ranieri. Grazie alla sua doppietta il difensore della Fiorentina si è guadagnato voti altissimi dai principali quotidiani sportivi:

La Nazione: 7.5. Il primo e il secondo gol della carriera viola vanno addirittura in Eurovisione. Il portiere Vandevoordt collabora con un mezzo pasticcio sulla zuccata dell’1-0, il bis è assolutamente autoprodotto con un blitz lesto da attaccante (anche questo di testa). Buona la guardia, c’è anche una finezza in area con cioccolatino offerto Milenkovic. Una scivolata nel finale rischia di complicare la vita sul 2-2.

Corriere Fiorentino: 8.5. Sogno. Nemmeno nella più ottimistica delle previsioni poteva immaginare una partita così. Doppietta di testa, con tempismo e pure un pizzico di coraggio. Vero eroe della serata, assist d'oro sprecato da Milenkovic, non perde un colpo neanche in fase difensiva.

La Gazzetta dello Sport: 7. Fa il centravanti: doppietta, tunnel e assist a Milenkovic che fallisce il 3-1. Bene dietro.

Corriere dello Sport: 8. Una serata da ricordare. Due gol sono un sogno per un difensore. Sempre attentissimo nelle chiusure. Il calcio italiano ha bisogno di un centrale di piede mancino? Eccolo qui, ovviamente se continuerà a crescere così.

Tuttosport: 7. Incredibile doppietta per il difensore che in passato non aveva mai segnato in viola. Bene anche in chiusura.

Il Tirreno: 8. Due gol da centravanti vero, due gol di testa: uno con stacco imperioso a sovrastare Heynen, uno con intuizione felice a finalizzare la sponda aerea di Milenkovic. Partita da incorniciare e da ricordare per il difensore spezzino, implacabile pure in marcatura.