IL MIGLIORE, I quotidiani convergono su Castrovilli

Il pareggio tra Fiorentina e Juventus per 0-0 ha messo in luce in particolar modo la grande prestazione di Gaetano Castrovilli, tecnico, intelligente e determinato. Il gioiellino viola è stato infatti scelto praticamente da tutti i quotidiani come migliore della sfida, fatta a eccezione per La Gazzetta dello Sport che ha premiato la brillante lettura di Vincenzo Montella con un bel 7,5 anche se in campo ha comunque conferito al giovane centrocampista il voto più alto, ossia 7, come il Corriere dello Sport. Per il Corriere Fiorentino è invece da 8 la gara del ventiduenne, mentre Tuttosport opta per un 7,5, in linea con la valutazione de La Nazione.

