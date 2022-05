IKONÉ, Sto capendo come diventare più decisivo

L’attaccante viola, Jonathan Ikone, ha rilasciato un’intervista ad Eurosport. Eccone alcuni passaggi: “I primi mesi in Italia stanno andando bene e il mio adattamento procede. Il che è importante. Me l'aspettavo di incontrare qualche difficoltà all’inizio, i primi mesi sono i più complicati per tutti data la nuova lingua, il contesto… Ma io lotto e supero sempre tutto. Ero molto arrabbiato dopo le prime partite non andate benissimo. Penso che per essere decisivo dovrei tentare di più la fortuna: ad esempio quando sto per tirare in porta cerco di scartare anche l’ultimo giocatore, ma non è necessario. Comunque migliorerò. Quanto a Italiano, ha ragione nel dire che c’era molto da cambiare, perché qua faccio cose totalmente diverse da quelle che facevo in Francia. Mi è servito del tempo per conoscere l’ambiente, la lingua, capire i miei compagni. I quali è essenziale sappiano quello che io voglio in campo”.