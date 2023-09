IKONÉ, Ricaduta per guai fisici. Domenica la decisione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ikoné in dubbio. Altre due sedute e poi la partita" titola così La Nazione per parlare del francese fermo ormai dalla partita contro il Newcastle. L'attaccante sembrava tornato a disposizione ma, a causa di alcuni problemi fisici, mercoledì non si è allenato. La seduta di allenamento è prevista per oggi pomeriggio, mentre la rifinitura di domani è in programma di mattina. Molto probabilmente molti dubbi, tra cui quello di Ikone, verranno sciolti proprio durante la rifinitura.