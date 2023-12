FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Jonathan Ikone ha parlato a Dazn nel pre partita di Roma-Fiorentina. Queste le sue parole: "Dobbiamo fare punti oggi per rimanere in alto in classifica. Dobbiamo continuare a fare le cose nella giusta maniera, speriamo che oggi arrivino i gol e anche una vittoria".