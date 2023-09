IKONE, Il punto sulle sue condizioni fisiche

FirenzeViola.it

Nella giornata di ieri aveva destato un po' di preoccupazione l'allenamento a parte di Jonathan Ikoné: nonostante il calciatore francese abbia svolto lavoro differenziato nelle ultime ore, però, filtra ottimismo sulle sue condizioni. Il classe '98, ai box da più di un mese per una botta all'anca subita in amichevole a Newcastle, sta svolgendo un percorso di allenamento specifico che prevede un'alternanza di lavoro in gruppo con esercizi ad hoc (come quelli svolti ieri).

Nessun allarme quindi per una possibile ricaduta, Jorko sta recuperando e punta ad essere a disposizione per la gara con l'Atalanta.