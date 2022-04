IGOR, Si lavora al rinnovo. Lazio e Juventus…

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, COMMISSO CHIAMA CASTRO: "TI SONO VICINO" Come appreso da Firenzeviola.it, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha chiamato in questi minuti il centrocampista viola Gaetano Castrovilli, dicendogli che gli è vicino e di farsi forza. Tutta la società, a cominciare da lui, tutti i tifosi e tutta... Come appreso da Firenzeviola.it, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha chiamato in questi minuti il centrocampista viola Gaetano Castrovilli, dicendogli che gli è vicino e di farsi forza. Tutta la società, a cominciare da lui, tutti i tifosi e tutta... NOTIZIE DI FV ODRIOZOLA, UN VIAGGIO DI NOZZE PER LA CONFERMA Alvaro Odriozola è arrivato alla Fiorentina in prestito secco ma settimana dopo settimana, conquistando la fiducia di Italiano e dei tifosi, ha spinto la Fiorentina a trattare con il Real Madrid la sua conferma. Gli spagnoli di fatto hanno già dato il via... Alvaro Odriozola è arrivato alla Fiorentina in prestito secco ma settimana dopo settimana, conquistando la fiducia di Italiano e dei tifosi, ha spinto la Fiorentina a trattare con il Real Madrid la sua conferma. Gli spagnoli di fatto hanno già dato il via... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi