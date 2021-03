IGOR, Grazie Prandelli. Io spero di tornare presto

Intervistato da Lance.com, il difensore della Fiorentina Igor ha voluto lanciare anche un messaggio a Prandelli: "Lo rispetto come persona e allenatore per tutto quello che ha fatto qui per noi. E rispetto la sua decisione, ha scelto di non far più parte del gruppo. Sono grato per tutto ciò che ci ha insegnato, per le opportunità che mi ha dato mentre era qui. Gli auguro tutto il meglio personalmente e professionalmente. È un allenatore che mi ha aiutato molto e lo ricorderò per sempre". Poi ha parlato del suo infortunio: "Vedo questi giorni di pausa positivi nei miei confronti. Sono in fase di recupero, penso che sia tempo risparmiato, un tempo più lungo per recuperare. È anche positivo che non perda partite in questo periodo, quindi è positivo lavorare sodo e tornare il prima possibile. La mia guarigione sta andando molto bene. È ancora più avanti di quanto mi aspettassi. Non so ancora quanto tempo manca per tornare in squadra, ma farò di tutto per rientrare dopo la sosta. I professionisti qui alla Fiorentina sanno quando sarà il momento giusto per tornare. Mi fido di loro e so che quando tornerò sarà al 100%".