IGOR, Grande interesse per lui ma muro viola: il punto

Era arrivato come una scommessa dopo i pochi mesi, sebben ben giocati, dalla Spal nel gennaio 2021. Igor ora si è preso la Fiorentina. Oltre a qualche eccellente performance nei preliminari di Conference League, l’inizio di stagione non è stato all'altezza di quella passata, ma il difensore brasiliano è diventato una colonna della squadra di Italiano. Fisico, velocità, posizionamento e impostazione. Centrale moderno e quindi richiesto sul mercato. Infatti, alcuni club spagnoli gli hanno messo gli occhi addosso. Principalmente le squadre più interessate sono state Siviglia, Betis e l’Atletico Madrid del Cholito Simeone, che in passato ha già fatto compere a Firenze prendendo Savic. Inoltre si sono mosse Villareal e Rino Gattuso con il suo Valencia, nonostante quest’ultimo sia meno quotato di altri per via dei limiti economici del club e la sua posizione di classifica.



Al tempo stesso anche in Inghilterra non erano passate inosservate le sue prestazioni, infatti realtà come Brentford, Brighton e il Leeds avevano richiesto informazioni. Evidente peró che l’interesse sia rimasto tale in quanto la Fiorentina ha alzato fin da subito il muro per mantenere il brasiliano in rosa, valutando il giocatore oltre ai 20 milioni. Una situazione da tenere sott'occhio, specialmente se il giocatore dovesse tornare nella seconda parte della stagione ai fasti di quella passata così da spingere i club interessati a muoversi concretamente per ottenere il suo cartellino.



La palla passerà alla Fiorentina che per il futuro dovrà decidere se accettare di trattare in uscita il brasiliano oppure prolungare il contratto di Igor e i suoi agenti brasiliani, in ottimi rapporti con il management viola.