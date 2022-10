IGOR, Già recuperati i punti persi in Europa

Igor, difensore della Fiorentina, è stato intercettato dal portale Lance per commentare la partita con l’Inter. Di seguito le sue parole: “Sabato sera sarà senza dubbi una gara importante. Con una vittoria dimostreremmo che la squadra è preparata e che ha bisogno solo di aggiustamenti per mettersi sulla strada giusta. La vittoria sarebbe pure una risposta molto forte per noi. Siamo consapevoli che dipende solo da noi giocare meglio e lavorare per conquistare una striscia di vittorie di fila, per mostrare la nostra qualità e il nostro valore”.

Sulla Conference: “Penso che in Europa abbiamo lasciato punti che non andavo persi, ma abbiamo recuperato quindi possiamo cercare di andare il più lontano possibile ed ottenere una serie di vittorie consecutive anche in campionato, perché entrambe le competizioni sono molto importanti per noi”.